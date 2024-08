Torcedores do Botafogo detonam CBF e arbitragem em lance polêmico: ‘Corruptos’

Jean Lucas recebeu cartão amarelo por braço no rosto de Marlon Freitas no duelo entre Bahia e Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 16:41 • Rio de Janeiro (RJ)

No confronto entre Bahia e Botafogo, Jean Lucas foi punido com um cartão amarelo por conta de um braço no rosto de Marlon Freitas. No campo, os jogadores pediram a expulsão do meia tricolor.

Nas redes sociais, os alvinegros relembraram a expulsão de Gregore contra o Bahia em uma situação similar. O lance revoltou os torcedores, que criticaram a arbitragem de Ramon Abatti Abel, mas também a CBF.

