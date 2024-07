Torcedores disparam contra atuação de Fausto Vera: ‘Piada’

Fausto Vera em ação pelo Atlético-MG (Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 20:13 • Belo Horizonte (MG)

Titular do Atlético-MG no duelo contra o Corinthians, neste domingo (28), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fausto Vera foi criticado por torcedores do Galo nas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo com a oportunidade de marcar contra seu ex-clube, Vera teve um desempenho fraco durante a primeira etapa do jogo e pouco contribuiu para a equipe comandada pro Gabriel Milito. Na internet, inclusive, atleticanos pediram a saída do atleta.

Nas últimas semanas, fausto Vera trocou o Corinthians pelo Atlético-MG. O clube mineiro investiu cerca de 4,5 milhões do dólares (R$ 24,7 milhões) no volante argentino, que poucou atuou pelo Timão em 2024.

Confira alguns comentários a seguir:

✅ FICHA TÉCNICA - Atlético-MG x Corinthians



Brasileirão - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

📺 VAR: Wagner Reway

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Fuchs, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Otávio, Vera e Arana; Bernard, Hulk e Paulinho.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; André Ramalho, Raniele e Félix Torres; Fagner, Alex Santana, Ryan, Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto.