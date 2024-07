Torcedores disparam contra arbitragem na partida entre Juventude x Internacional: ‘Maior assalto da história’

Juventude e Internacional empataram em 1 a 1 neste sábado (13) (Foto: Luiz Erbes/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 20:31 • Caxias do Sul (RS)

O duelo entre Juventude e Internacional, no Estádio Alfredo Jaconi, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, foi marcado por polêmicas de arbitragem.

No segundo tempo do confronto no sul do país, Enner Valencia desperdiçou uma penalidade máxima. Enquanto o lance era analisado pelo VAR, um torcedor colorado invadiu o gramado para agredir o equatoriano, mas acabou contido pelos próprios atletas do Juventude. Na segunda cobrança, Valencia igualou o marcador para Internacional.

Durante a confusão, o lateral-esquerdo Alan Ruschel revidou com um soco e acabou expulso do duelo, que acabou com a classificação do time comandado por Roger Machado às oitavas de final da competição.

Torcedor invade o campo durante partida entre Juventude e Internacional (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA



Juventude 1 x 1 Internacional

Copa do Brasil - 3ª fase (volta)

🗓️ Data e horário: sábado, 13 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Amazon Prime

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Brigida Cirilo Ferreira

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

⚽ GOLS: Rodrigo Sam (Juventude); Enner Valencia (Internacional)

ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Gabriel; João Lucas, Abner, Rodrigo Sam e Ruschel; Jadson e Caique; Lucas Barbosa, Jean Carlos e Erick; Gilberto.

INTERNACIONAL (Técnico: Pablo Fernandez - interino)

Anthoni; Bustos, Vitão, Fernando e Robert Renan; Zwarg, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Wesley; Alan Patrick e Enner Valencia.