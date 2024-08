Endrick começou no banco em Mallorca x Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 17:29 • Rio de Janeiro

A estreia oficial do Real Madrid na La Liga na temporada 24/25 começou movimentado para a joia brasileira Endrick. O garoto foi duramente criticado por torcedores nas redes sociais que desaprovaram a atitude do jogador durante a preleção do time Merengue.

O mascote do Mallorca, adversário do Real na primeira partida do Campeonato Espanhol, cumprimentou os jogadores do Madrid no túnel para o vestiário. No vídeo, todos os jogadores interagem e brincam com o mascote, com exceção de Endrick, que passa sem cumprimentar.

A atitude causou revolta nos torcedores; veja

Endrick está entre os relacionados do Real Madrid para a partida, mas não esteve entre os titulares. Vini e Rodrygo participaram da jogada do primeiro gol.

