Torcedores destacam lance de Coutinho em Botafogo x Vasco: ‘Covardia’
Camisa 10 participou do gol vascaíno, na primeira etapa
O Vasco abriu o placar no clássico contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, com um gol do português Nuno Moreira. Após ótima cobrança de falta do craque Philippe Coutinho, o atacante cruzmaltino aproveitou o rebote de Neto e tirou o zero do placar, no Estádio Nilton Santos.
Aos 20 minutos, Coutinho sofreu uma falta próximo a grande área, foi para a cobrança e acertou uma belíssima finalização. O camisa 10 colocou a bola no ângulo do goleiro Neto, que conseguiu fazer a defesa, mas acabou soltando na frente de Nuno Moreira, que aproveitou o rebote.
Após o gol, os vascaínos usaram as redes sociais para enaltecer a cobrança de seu camisa 10. Para um dos internautas, a batida de Philippe Coutinho lembrou as faltas de Juninho Pernambucano. Confira abaixo.
Em cobrança de pênalti, o lateral Alex Telles empatou o clássico para o Glorioso, no final da primeira etapa. Com o resultado, a classificação para as semifinais será definida nas cobranças de pênalti. Já classificado, o Fluminense aguarda um dos rivais cariocas no próxima fase da Copa do Brasil.
