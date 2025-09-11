menu hamburguer
Torcedores destacam lance de Coutinho em Botafogo x Vasco: ‘Covardia’

Camisa 10 participou do gol vascaíno, na primeira etapa

imagem cameraPhilippe Coutinho, camisa 10 do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
22:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco abriu o placar no clássico contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, com um gol do português Nuno Moreira. Após ótima cobrança de falta do craque Philippe Coutinho, o atacante cruzmaltino aproveitou o rebote de Neto e tirou o zero do placar, no Estádio Nilton Santos.

Aos 20 minutos, Coutinho sofreu uma falta próximo a grande área, foi para a cobrança e acertou uma belíssima finalização. O camisa 10 colocou a bola no ângulo do goleiro Neto, que conseguiu fazer a defesa, mas acabou soltando na frente de Nuno Moreira, que aproveitou o rebote.

Após o gol, os vascaínos usaram as redes sociais para enaltecer a cobrança de seu camisa 10. Para um dos internautas, a batida de Philippe Coutinho lembrou as faltas de Juninho Pernambucano. Confira abaixo.

Em cobrança de pênalti, o lateral Alex Telles empatou o clássico para o Glorioso, no final da primeira etapa. Com o resultado, a classificação para as semifinais será definida nas cobranças de pênalti. Já classificado, o Fluminense aguarda um dos rivais cariocas no próxima fase da Copa do Brasil.

Nuno Moreira comemora gol contra o Botafogo, na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

