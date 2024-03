Torcedores da Lazio são investigados por saudações nazistas em Munique

Torcedores da Lazio fizeram gestos fascistas (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 17:21 • São Paulo (SP)

A polícia da Alemanha anunciou nesta terça-feira (5) que abriu uma investigação depois que torcedores da Lazio foram vistos fazendo a saudação fascista em uma cervejaria de Munique onde Adolf Hitler aprovou o programa do partido nazista.

"Uma operação na [cervejaria] Hofbräuhaus foi confirmada. Devido à investigação ainda aberta, não podemos dizer mais nada por enquanto", informou à AFP a polícia de Munique.

- Ontem, segunda-feira 4 de março, já havia torcedores da Lazio em Munique em vários locais da cidade e também na Hofbräuhaus. A partir das 18h [horário local], a polícia de Munique estava em frente e no interior da Hofbräuhaus. Isso é algo normal antes de um jogo de futebol ou de um grande evento - explicou, por sua vez, a cervejaria.

- Se houve comportamentos contrários à Constituição ou xenofóbicos, condenamos veementemente - acrescentaram os responsáveis pelo estabelecimento.

Em vídeos amadores enviados à agência de notícias AFP e gravados à noite, dezenas de torcedores vestidos com as cores e camisas da Lazio aparecem na Hofbräuhaus fazendo a saudação nazista e fascista, com o braço direito estendido e levantado.

Em um vídeo publicado na conta do jornal italiano La Repubblica no Instagram, também é possível observar torcedores da equipe romana cantarem: "Não nos importamos com a prisão, os Camisas Negras triunfarão. Se não conseguirem, haverá caos com porretes e granadas".

Os Camisas Negras fazem referência à milícia do regime fascista de Benito Mussolini. Nos últimos anos, os torcedores da Lazio são frequentemente apontados por comportamentos racistas e antissemitas.

Em 2017, manipularam uma imagem de Anne Frank, adolescente judia morta no campo de concentração nazista de Bergen-Belsen en Alemania, e a ilustraram vestindo uma camisa da Roma, rival da Lazio.

Fundada no final do século XVI, a Hofbräuhaus é uma cervejaria de Munique onde Adolf Hitler apresentou em fevereiro de 1920 os 25 pontos do programa do partido nazista.

*Texto da agência AFP