Torcedores comparam atitude de Messi com Neymar: ‘Aprendeu direitinho’

Messi em ação pela seleção argentina (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 23:30 • Miami (EUA)

Uma atitude de Messi durante a decisão da Copa América, entre Argentina e Colômbia, no Hard Rock Stadium, neste domingo (14), gerou comparações com Neymar nas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No final da primeira etapa, o craque argentino tabelou com Julian Álvarez, mas acabou saindo de campo com a bola. No entanto, durante a disputa, o atacante acabou tocado fora do gramado por um defensor rival e caiu com dores no tornozelo.

Para esfriar a partida após a disputa e permanecer em igualdade numérica no confronto, Messi rolou até a área colombiana para ser atendido pela equipe médica. Minutos depois, o jogador retornou com dores na região.

➡️ Jogadores da Espanha vão receber premiação milionária por título da Eurocopa

Na internet, torcedores não perdoaram Messi e compararam a atitude do jogador com Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira. Confira a seguir alguns comentários.

Messi é um dos destaques da Argentina na Copa América 2024 (Foto: Eduardo Munoz/AFP)

✅ Ficha técnica

Argentina x Colômbia - Copa América

Final

🗓️ Data e horário: domingo, 14 de julho de 2024, às 21h (hora de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, no Miami (EUA)

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (árbitro); Bruno Pires e Rodrigo Correa (auxiliares); Rodolpho Toski (VAR).

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Di María, Julián Álvarez e Messi.

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas; Arias, Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Rios e James Rodríguez; Arias, Córdoba e Luis Díaz.