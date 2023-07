Jorge Sampaoli se manifestou sobre o caso de agressão envolvendo Pablo Fernández e Pedro, na noite do último sábado (29). O técnico repudiou qualquer ato de violência, indicou o diálogo como caminho para conciliação, afirmou ''não ter dormido'' e foi cobrado por torcedores no comentário da publicação. As exigências, em prevalência, são referentes à demissão do preparador físico.