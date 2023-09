Torcedores do Foggia atearam fogo no estádio Erasmo Iacovone, do Taranto, pouco após a derrota da equipe, pela terceira divisão do Campeonato Italiano. O incêndio atingiu o setor sul das arquibancadas - destinado aos torcedores do time adversário. De acordo com a agência de notícias 'Ansa', não houve feridos.