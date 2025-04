Torcedores apontam principal problema do Corinthians no ano: ‘Patético’

No duelo contra o Huracán, da Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Corinthians voltou a sofrer gol de bola aérea e saiu atrás no placar aos cinco minutos do primeiro tempo, na Neo Química Arena.

Após escanteio cobrado pelo lado direito do ataque, Sequeira levou a melhor sobre os zagueiros do Timão e cabeceou para o chão, sem chances para o goleiro Matheus Donelli, abrindo o placar para a equipe argentina.

Nas redes sociais, torcedores do Corinthians apontaram as jogadas de bola aérea como o principal problema da equipe na temporada. Vale lembrar que Matheus Donelli é titular na noite desta quarta-feira (2) substituindo Hugo Souza, que se recupera de uma lesão no reto femoral da coxa direita.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x HURACÁN

1ª rodada - Fase de Grupos - Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Escalações de Corinthians e Huracán

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Diáz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e Carrillo; Romero, Memphis e Yuri Alberto

HURACÁN (Técnico: Frank Kudelka)

Galíndez; De la Fuente, Fabio Pereyra, Pellegrino e Ibañez; Leonel Pérez, Leonardo Gil e Ojeda; Mazzantti, Alanís e Sequeira.

Raniele comemora gol do Corinthians no duelo contra o Huracán (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Grupo do Corinthians na Sul-Americana

Além do Huracán, da Argentina, o Corinthians terá a companhia do América de Cali, da Colômbia, e do Racing, do Uruguai, no Grupo C da Copa Sul-Americana.

O primeiro colocado da chave avança diretamente para as oitavas de final, enquanto o segundo disputará um mata-mata contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.