Torcedor tatua nome de presidente de clube da Série A na testa; dirigente responde

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 20:11 • Fortaleza (CE)

Torcedor do Fortaleza, Douglas Sousa levou o carinho pelo presidente do clube, Marcelo Paz, para outro patamar. O influenciador, que conta com mais de 120 mil seguidores, tatuou um autógrafo que recebeu do mandatário do Laion na testa. Após a publicação do vídeo, que viralizou nas redes sociais, o dirigente comentou e agradeceu a homenagem. Confira acima:

- As definições de: “nunca imaginei isso” foram atualizadas. Muito honrado e nunca vou esquecer. Que Deus abençoe você, sua família e o nosso Fortaleza - escreveu Marcelo Paz.

Assim como no ano passado, o Fortaleza vive boa temporada em 2024. No Campeonato Brasileiro, a equipe está na 3ª posição, com 52 pontos, quatro a menos que o líder Botafogo. Na próxima rodada, no fim de semana, o Tricolor encara o Cuiabá. Antes, o time de Juan Pablo Vojvoda joga nesta terça (24), em jogo de volta da Copa Sul-Americana, contra o Corinthians.

Torcedor do Fortaleza tatuou o nome do presidente Marcelo Paz na testa (Foto: Reprodução)