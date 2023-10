- Eu vou em Copa do Mundo desde 1994, Olimpíadas desde 2000, Jogos Pan-Americanos, Copa América... Estive na final da Libertadores do Corinthians e no Mundial do Japão. Faço parte de uma turma de torcedores. Nessa, do futebol feminino, ninguém quis vir comigo - disse, ao 'ge'.