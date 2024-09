Tite, do Flamengo, consegue vitória importante em disputa judicial

Tite, treinador do Flamengo. (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 13:57 • Rio de Janeiro

Comandante do Flamengo, Tite conseguiu um triunfo importante na Justiça. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o treinador, que tinha sido acusado de “driblar” a Ativa Imobiliária, venceu uma batalha judicial de dois anos.

O objetivo da disputa é um condomínio localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Tite foi processado pela imobiliária por ter comprado por conta própria um imóvel que ela tinha apresentado. Além disso, o treinador do Flamengo teria pago um valor abaixo do anunciado e negou um suposto cumprimento da taxa de corretagem, avaliada em R$ 500 mil.

A decisão judicial afirma que a Ativa Imobiliária deveria ter comprovado a prestação de serviços de corretagem, como visitas ao imóvel e negociações de preço e prazos, além de reuniões para o debate do contrato realizado. Diante da falta de provas, a juíza terminou a sentença afirmando que a imobiliária não fez nada de concreto para que a transação imobiliária fosse completada.

Um recurso foi apresentado pela corretora no último dia 20 de agosto, em que a afirmava o cumprimento da obrigação dos atos de corretagem. No momento, entretanto, a conjuntura aponta para a vitória judicial do comandante do Rubro-Negro.