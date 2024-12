Time de Léo Moura conquista bicampeonato na Copa de Pelada

Após um vice doído na categoria livre da Copa de Pelada, a equipe Amigos do Bala, liderada por Léo Moura, ex-lateral do Flamengo e figurinha carimbada na competição, se sagrou campeã da modalidade 40+. Na decisão contra o Paisano, de Washington Coração Valente, ídolo do Fluminense, os companheiros do ex-lateral sequer deram chance: 5 a 0 no placar e o bicampeonato garantido.

continua após a publicidade

➡️ Craques do futebol brasileiro disputam a Copa de Pelada 2024

Os protagonistas da goleada foram Alfredo, duas vezes, Vitor, Raisfram e Anão. Além da euforia, o resultado foi um afago para o time, que horas antes tinha perdido a decisão da categoria livre para o Mundolar, capitaneado por Nilmar, ex-Internacional, após abrir 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

Capitão do time, Léo Moura, lesionado, não entrou em campo na final, assim como Washington, que por conta do atraso nos jogos devido ao mau tempo, foi desfalque por ter uma viagem marcada. Mesmo sem jogar, o ídolo do Flamengo festejou o título na Copa de Pelada com os companheiros de time.

continua após a publicidade

Time de Léo Moura ergue o troféu da Copa de Pelada pelo time Amigos do Bala (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

A Copa de Pelada

Disputada, atualmente, em Santa Catarina, a competição começou na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. No início, a competição não contava com a participação de ex-jogadores. Estes, aliás, entraram apenas na terceira edição.

Posteriormente, na quinta edição, o torneio passou a ter como sede a cidade de Costão do Santinho. A partir daí contou com uma maior projeção no contexto nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte