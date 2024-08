Time de basquete sofre acidente voltando de competição, e veículo fica destruído

O ônibus que transportava a equipe do Mogi das Cruzes ficou destruído após acidente (Foto: Divulgação/Mogi Basquete)







Publicada em 22/08/2024 - 15:30

O time de basquete do Mogi das Cruzes se envolveu em um grave acidente na rodovia Presidente Castello Branco na manhã desta quinta-feira (22). O ônibus que transportava a delegação e a comissão técnica do Mogi colidiu com um caminhão, retornando de Bauru após cumprir compromisso do Campeonato Paulista. Felizmente não houve vítimas no acidente.

Leia abaixo a nota do Mogi sobre o acidente.

"O Mogi das Cruzes Basquete vem por meio desta, informar que o ônibus que retornava de Bauru com a equipe adulta e comissão técnica, após a partida válida pelo Campeonato Paulista, colidiu com um caminhão na Rodovia Presidente Castello Branco, próxima à cidade de Araçariguama. Felizmente, não houve vítimas graves. Todo o time, CT, e o motorista do ônibus estão bem. Prontamente, a empresa responsável pelo transporte enviou outro veículo, que já desembarcou em Mogi das Cruzes. O Mogi Basquete agradece a Polícia Rodoviária Militar e a equipe de resgate da CCR por todo apoio aos passageiros.”

O Mogi das Cruzes volta a jogar neste sábado (24), contra o São José, às 18h, na casa do adversário, mais um compromisso do Campeonato Paulista de Basquete.