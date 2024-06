Time brasileiro inova na divulgação da venda de ingressos e do uniforme; veja vídeo

Vídeo do Paraná incentiva o torcedor a comprar a camisa oficial do clube (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 17:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O Paraná lançou um vídeo bem-humorado nas redes sociais incentivando o torcedor a comprar ingresso antecipadamente e a camisa do time, após uma loja oficial do clube em Curitiba ter sido alvo de furto. Câmeras de segurança flagraram um homem furtando 17 peças, totalizando um prejuízo de R$ 3,4 mil.

No criativo vídeo publicado pelo Paraná, um homem furta uma camisa na mesma loja. Ao sair do estabelecimento, ele se dirige à câmera de segurança e mostra dois cartazes pedindo para o torcedor comprar a camisa nova e ingressos antecipados. "Quer bancar o esperto mesmo? Compre seu ingresso antecipadamente para o próximo sábado", diz o comentário do post. Veja o vídeo:

Nas imagens do furto real é possível ver o homem fingindo escolher algumas peças, mas logo ele coloca as camisas na cueca. Apesar da presença de outras pessoas e do fato de a loja ficar em frente a um módulo da Guarda Municipal, o ladrão não se intimida nem tenta agir discretamente. O Paraná Clube registrou um boletim de ocorrência.