Tiago Leifert faz lives em seu canal no Youtube 'TiaGOL' (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 14:28 • Rio de Janeiro

O atacante titular da Seleção Brasileira e o ex-apresentador da Globo trocaram alfinetadas nas redes sociais. Nesta quinta-feira, um dia após o início da discussão, Tiago Leifert falou sobre a 'treta' com Vini, durante uma live no seu canal do Youtube.

➡️Veja o início da discussão: Vini Jr alfineta Tiago Leifert após crítica

Durante a análise do jogo do Brasil contra a Colômbia, Tiago Leifert criticou as atuações do jogador com a amarelinha, dizendo que ele 'não é o mesmo Vini do Real Madrid'. O atacante rebateu a crítica, argumentado que Leifert estava colocando o Brasil contra ele. Em resposta a alfinetada de Vinicius, Tiago respondeu em live;

- Acho você o melhor do mundo, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais. Não retiro absolutamente nada do que disse na minha crítica. A imprensa inteira está ao seu favor, todo mundo te exalta, quer que você seja o craque da seleção. Não entendi isso, fora de propósito. Mas eu fui na bola, não retiro. Não estou pedindo desculpa nem recuando, acho que se doeu, é porque é verdade. - começou Leifert.

Vini foi alvo de fortes críticas de Tiago Leifert (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O apresentador se defendeu da acusação de tentar virar o Brasil contra o jogador, argumentando que, na verdade, ele é muito fã do camisa 7 Real Madrid e já o defendeu várias vezes.

- Alvo completamente errado, acho que ele não conhece meu trabalho, não me conhece. Eu também não conheço o Vinicius pessoalmente. Nunca viu as horas passadas defendendo ele em várias situações, inclusive ferozmente quando na Espanha decidiram que ele não podia dançar para comemorar gol - continuou o jornalista.

- Eu amo tanto a seleção brasileira que quero que ela ganhe, que seja a melhor do mundo de novo. E quando a gente ama de verdade, a gente não fala só o que as pessoas querem ouvir, às vezes temos que falar umas verdades inconvenientes - completou.

