Tenista treina para estreia do US Open com a camisa do Flamengo

Domic Thiem em treino para a estreia do US Open (Foto: Divulgação/US Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 15:47 • Rio de Janeiro

O tenista Dominic Thiem treinou neste domingo (25) para a estreia do US Open com a camisa do Flamengo. As imagens do atleta com o uniforme rubro-negro foram registradas pelo perfil oficial do Grand Slam estadunidense. O austríaco é amigo de ex-lateral e atual técnico Filipe Luís, que se consagrou campeão do Mundial sub-20 no último sábado.

A amizade com o atual treinador das categorias de base do Flamengo é antiga. Thiem e Filipe Luís se conheceram quando o ex-lateral defendia o Chelsea, da Inglaterra, entre 2014 e 2015, time de coração do tenista. De lá pra cá, os dois continuaram a amizade apesar da distância e chegaram a serem flagrados juntos durante o Rio Open do ano passado.

Está não foi a primeira vez que o austríaco vestiu a camisa do rubro-negro carioca. Ele já tinha vestido o uniforme durante a preparação para o Masters 1000 de Indian Wells, na Carlifórnia, Estados Unidos, em 2023.

Aos 30 anos, Thiem atualmente é o número 209 do mundo no ranking da ATP. Anteriormente na carreira, ele já chegou a alcançar a terceira colocação da classificação. Em quadra, ele já conquistou os títulos do US Open (2020) também o do Rio Open (2017). Além disso, ele também chegou nas finais do Australian Open (2020) e Roland Garros (2018 e 2019).

Para esta temporada do US Open, o austríaco irá estrear na competição nesta segunda-feira (26) contra o estadunidense Ben Shelton. A partida está marcada para acontecer às 13h (de Brasília).