Surfista morre atropelada às vésperas de casamento

A surfista e influenciadora chilena Javiera Ortiz, de 34 anos, faleceu em um acidente na praia Rinconada de Taucú, no Chile. Ela foi atropelada por uma lancha dias antes de seu casamento, na última quarta-feira (5), às vésperas do próprio casamento. A informações é do canal chileno 24 Horas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ortiz era conhecida por sua dedicação ao surfe e por compartilhar conteúdos de moda e acessórios em suas redes sociais. A notícia de sua morte gerou comoção entre seus seguidores e a comunidade de surfe.

Luto com a morte da surfista

O Rinconada de Taucú Surf Club, onde Ortiz praticava surfe há cerca de dois anos, confirmou o ocorrido e expressou luto pela perda da atleta. Em uma declaração, o clube destacou a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas para evitar futuros acidentes.

continua após a publicidade

➡️ Raducanu abre o jogo sobre encontro com stalker em torneio

- Este acidente causou choque e tristeza na comunidade e nos lembrou da importância de tomar precauções extremas ao praticar atividades aquáticas. Surfistas e equipes são incentivados a respeitar as normas de segurança e estar atentos ao ambiente para evitar acidentes - diz o pronunciamento.

Após o acidente, o condutor da lancha, responsável pelo acidente, foi detido pelas autoridades. Após prestar esclarecimento sobre o ocorrido, ele foi liberado, e agora, aguarda o julgamento do caso. A identidade do condutor não foi revelada.

continua após a publicidade