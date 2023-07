Está marcado para quarta-feira (02), a sessão no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a análise do recurso da defesa do ex-jogador Robinho. Segundo o jornalista Andrei Kampff, do UOL, o STJ analisa o pedido do governo italiano para o ex-atacante cumprir a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo no Brasil.