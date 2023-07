Tiquinho Soares e Tchê Tchê participaram da live do streamer "The Mamoo" na plataforma da Twitch. A transmissão foi realizada na noite de domingo (29), após a vitória do Alvinegro contra o Coritiba. Em um momento específico, o atacante se irritou após morrer no game, fazendo com que a reação do jogador viralizasse nas redes sociais.