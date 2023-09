Além disso, a vitória neste domingo em conjunto com a derrota do Botafogo no clássico com o Flamengo, no último sábado (2), deixa o Tricolor com chances de brigar pelo título. Isto porque, o Grêmio tem uma partida a menos, contra o Corinthians, e em caso de vitória o Imortal pode diminuir a vantagem do líder para nove pontos.