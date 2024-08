STJD nega pedido de conversão de pena de Alef Manga, do Coritiba

Alef Manga em ação pelo Coritiba (Rafael Ianoski/Coritiba)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 19:24 • Rio de Janeiro

O jogador Alef Manga teve o pedido de conversão de pena negado pelo Superio Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD). A sessão que determinou a medida aconteceu na manhã desta quarta-feira (28). Com a decisão, o jogador só poderá voltar a jogar no dia 25 de setembro.

➡️Abel Ferreira perde nova disputa na Justiça contra o jornalista Mauro Cezar; entenda

Marcelo Augusto Bellizze, relator do caso, declarou que o voto contra a redução de pena foi acompanhdo pela maioria dos auditores. Apesar da registrição para entrar em campo, o órgão autorizou a inscrição do atacante de forma imediata para as competições do clube paranaense.

O Coritiba se pronunciou oficialmente sobre o caso. Em nota oficial, o alviverde ratificou a decisão e informou que o jogador segue mantendo a rotina de treinos no Centro de Treinamento a espera de um retorno aos gramados.

Nota do Coritiba

"O Coritiba informa que, diante da decisão proferida pelo STJD nesta data, a suspensão aplicada ao atleta Alef Manga foi confirmada até o dia 25.09. A constatação da data de encerramento da suspensão por parte do STJD corrobora com a cautela, estratégia e responsabilidade jurídica do clube ao longo deste processo.

Com a projeção de liberação futura, Alef Manga seguirá sua preparação física e técnica para estar disponível e ser utilizado em campo pela Comissão Técnica do Clube, que definirá melhor momento e forma de aproveitamento, respeitando a data confirmada pelo STJD".

Relembre o caso

Em agosto de 2023, Alef Manga foi suspenso por 360 dias após ser condenado por manipular apostas esportivas. Na ocasião, ele forçou um cartão amarelo no jogo contra o América-MG, pelo Brasileirão de 2022.

A pena do atleta começou a ser cumprida no dia 9 de agosto do ano passado, data que marcou o fim do julgamento. Além do afastamento dos gramados, o atleta também teve que pagar uma multa de R$ 50 mil e ficar responsável de realizar doações de cestas basicas em caso de reversão de pena - o que não aconteceu.