Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 17:10 • São Paulo (SP)

Um sósia do Jorge Jesus chamou atenção durante a transmissão do jogo do Flamengo e Corinthians. O torcedor fantasiado apareceu posicionado atrás do banco de reservas do Rubro-Negro, onde Tite fica orientando a equipe.

Tanto Luiz Carlos Junior quanto a reportagem da transmissão, feita pela Globo, brincaram com a situação, se referindo ao ex-treinador do Flamengo como 'uma sombra'.

- Tem um Jorge Jesus ali atrás do Tite. Que sombra, hein? - comentou a narração.

- O time dos sósias do Flamengo sempre aqui. Jorge Jesus sempre aqui atrás do banco, como uma sombra mesmo - completou.

Vale destacar que Jorge Jesus voltou a ser assunto entre a torcida do Flamengo nos últimos dias. Atualmente no Al-Hilal, Jorge Jesus curtiu um vídeo produzido pelo Lance! no qual a jornalista Ana Helena Goebel cria um quadro de 'terapia' com o Flamengo.

Durante a fala, diz que o problema do Rubro-Negro 'é saudade do ex' e 'dor de cotovelo', questionando há quanto tempo 'aquele Jesus foi embora'.

