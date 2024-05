Jornalistas detonam falha de Carlos Miguel em gol do Flamengo: ‘Frangaço’

Carlos Miguel falhou em gol do Flamengo (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 16:38 • São Paulo (SP)

A falha de Carlos Miguel no gol do Corinthians após Pedro abrir o placar para o Flamengo durante a partida que está sendo disputada no Maracanã foi comentada nas redes sociais.

Segundo alguns jornalistas que se manifestaram nas redes sociais, foi um 'frangaço' do jovem goleiro, que está ocupando o lugar que antes pertencia a Cássio. Outras críticas também foram direcionadas ao desempenho do Corinthians no confronto até o momento.

Durante a transmissão, o comentarista Lédio Carmona chegou a defender o defensor mesmo com a falha. De acordo com ele, o Flamengo não estaria deixando o Corinthians respirar.

- O Flamengo não deixa o Corinthians respirar. O comentarista não consegue falar porque o Flamengo não para de atacar. Se não fosse o Carlos Miguel, o placar estaria maior. Finalmente o Flamengo faz um bom jogo - disse Lédio.

Veja algumas repercussões de jornalistas nas redes sociais: