Sormani manda recado para presidente do Santos após nova derrota

O Santos perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no último domingo (27), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ao analisar o resultado do time alvinegro, o jornalista Fábio Sormani mandou um recado para o presidente Marcelo Teixeira.

Em vídeo publicado no canal pessoal do Youtube, o comunicador afirmou que o Santos precisa apresentar mudanças para a temporada. Caso contrário, Sormani fez um alerta para um possível novo rebaixamento do clube.

- Gente do céu, se as coisas não mudarem o Santos vai para a Série B do Brasileirão. Já foram seis rodadas de 38, ou seja, faltam 32 rodadas, ainda tem muito campeonato pela frente, mas do jeito que tá, não vai ter jeito. Não tem o menor cabimento o time continuar desse jeito com o César Sampaio de técnico - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O Marcelo Teixeira, presidente do Santos, vive no mundo da lua. Ele acha que vai transformar o Santos no mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras. Com base em que? No que ele se apega? É um time que não tem torcida, mídia, caloteiro, deve para todo mundo, e colocou todas as fichas em um jogador que não consegue jogar: o Neymar - concluiu.

Santos na zona de rebaixamento

A equipe treinada por César Sampaio foi dominada entro de campo pelo RB Bragantino, no último domingo, na Vila Belmiro. Com a derrota, o Alvinegro permaneceu na zona do rebaixamento com apenas uma vitória conquistada em seis jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro.

Vale destacar, que a diretoria do Santos ainda procura um nome fixo para substituir Pedro Caixinha no comando técnico da equipe. O português foi demitido do cargo no último dia 14 de abril. De forma provisória, César Sampaio foi acionado para assumir o time alvinegro de forma interina, mas não tem apresentado bons resultados.