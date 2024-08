Sormani dispara contra Carille após empate do Santos: ‘Reflexo de um trabalho ruim’

Sormani voltou a criticar trabalho de Fábio Carille no Santos (Foto: Reprodução/ESPN)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 21:32 • Rio de Janeiro

Fábio Sormani voltou a se manifestar contra o trabalho de Fábio Carille junto ao Santos nesta temporada. Desta vez, o jornalista criticou a atuação da equipe alvinegra durante o empate sem gols contra o Amazonas, neste sábado, na Vila Belmiro, pela série B do Brasileiro.

De acordo com a opinião do comunicador, o atual técnico do Santos não realiza um bom trabalho desde 2019. Naquele ano, Carille foi tricampeão paulista sob o comando do Corinthians após também ter conquistado os torneios de 2017 e 2018.

- Tudo isso é reflexo de um trabalho ruim, sem vergonha, do técnico Fábio Carille. Volto a dizer, ele faz o que pode, mas isso é muito pouco. A carreira do Carille terminou no último tricampeonato do Corinthians, em 2019. De lá pra cá, ele não fez mais nada - disse o jornalista.

Além disso, Sormani também classificou a escolha de trazer o Carille como técnico da temporada como um erro. Ele relembrou o retrospecto ruim do treinador, que estava na segunda divisão do futebol japonês no último ano.

- Ou seja, há cinco anos o Carille não faz um bom trabalho a pelo menos cinco anos. Mas o "criativo", o "salvador da pátria", Marcelo Teixeira foi atrás dele, que estava na série B do Japão. Ele deve ter achado que a série B era uma especialidade do Carille, mas não é. No ano passado, o Carille não conseguiu levar o time japones para a série A. Será que ele vai conseguir levar o Santos para a elite de novo? Eu não sei - concluiu.

Atualmente, o Santos ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, mas ainda pode cair na tabela de classificação após o fim da rodada. Isso porque, o Mirassol enfrenta o Paysandu neste domingo (25), às 19h, fora de casa, e em caso de vitória irá ultrapassar o alvinegro paulista.