Santos empata em casa com o Amazonas e recebe vaias da torcida

Santos e Amazonas não saíram do 0 a 0 pela Série B







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 18:52 • Rio de Janeiro

Santos e Amazonas não saíram do 0 a 0 neste sábado (24), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o Peixe saiu de campo sob vaias da torcida no intervalo e no fim da partida. Com o resultado, o Santos completou três rodadas sem vencer e perdeu a chance de assumir a liderança.

Depois de um primeiro tempo com dificuldade para criar chances de gol, o alvinegro voltou para a segunda etapa com maior presença no campo da Onça Pintada. Porém, a expulsão do lateral-esquerdo Escobar aos 12 minutos interrompeu o bom momento da equipe, e nem a pressão no final mudou o placar.

O Novorizontino segue na frente com 40 pontos, um a mais que o Santos, atual vice, mas que corre risco de perder posição para o Mirassol que ainda joga. O Amazonas cai uma posição com o empate fora de casa mas permanece em situação confortável na tabela. O time de Manaus está cinco pontos atrás do G4.

Na próxima rodada, o Santos tem duelo paulista contra a Ponte Preta na sexta (30) mas uma vez na Vila. O Amazonas joga no domingo (1) contra o Ceará em casa.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X AMAZONAS

23ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto de 2024, às 16h;

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

🟥 Cartões vermelhos: Escobar (Santos);

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira De Moraes (GO);

🚩 Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO);

🖥️ VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

⚽ ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Fabio Carille)

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry (Diego Pituca) e Giuliano (Souza); Otero (Weslley Patati), Guilherme e Wendel Silva (Furch).

AMAZONAS (Técnico: Rafael Lacerda)

Marcos Miranda; Ezequiel, Miranda, Alexis Alvarino e Fabiano (Sidcley); Jorge Jimenez (Erick), Diego Torres e Cauan Barros;; Ênio (Jonny Uchuari), Matheus Serafim e Luan Silva (Sassá).