Simon critica expulsão de Hulk em Atlético-MG x Palmeiras e ‘dá bronca’ no árbitro

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 18/06/2024 - 11:10

A expulsão de Hulk causou polêmica no jogo entre Atlético-MG e Palmeiras, na última segunda (17), pelo Brasileirão. Nas redes sociais, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon criticou o cartão vermelho aplicado ao atacante por Rodrigo José Pereira de Lima. O comentarista de arbitragem mandou um recado para o juiz da partida na Arena MRV.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O árbitro mostrou dois cartões amarelos, um atrás do outro para o Hulk. Velho, não é assim que se faz. Não vulgariza o cartão amarelo. Dá o primeiro e diz: "Acabou, na próxima você sai". E sai fora. O árbitro não é o protagonista do jogo, ele tem que ter esse entendimento. Tem que conversar, falar e levar o jogo - comentou Simon.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Hulk reclamou algo com o árbitro, que aplicou cartão amarelo ao atacante. O jogador do Atlético-MG continuou com a contestação e Rodrigo José Pereira de Lima amarelou o atleta de novo, o expulsando do jogo. Com um a menos, o clube mineiro foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0.