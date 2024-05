Silvio Luiz está intubado e em coma induzido após nova internação, diz portal

Silvio Luiz está intubado após nova internação em São Paulo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 11:27 • São Paulo (SP)

O narrador Silvio Luiz, de 89 anos, está intubado após nova internação, em São Paulo. O locutor deu entrada no Hospital Oswaldo Cruz na última quarta-feira (8), dias após receber alta. De acordo com o portal "UOL", o veterano sofre com problema nos rins.

Ainda segundo o portal, Silvio Luiz não pode realizar hemodiálise devido a fragilidade por conta da idade avançada. Na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, o narrador foi colocado em coma por médicos e respira com ajuda de aparelhos.

Silvio Luiz foi internado no dia 7 de abril, quando passou mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos. O locutor comandava a partida em plataformas digitais da Record e precisou ser retirado do estúdio pelo Corpo de Bombeiros.

O narrador recebeu alta no dia 30 de abril. Silvio Luiz somou passagens por grandes veículos do país, como Record, Band, SBT e RedeTV!. O narrador é reconhecido por bordões marcantes como o "olho no lance", "pelas barbas do profeta" e "pelo amor dos meus filhinhos".