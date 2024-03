Shakira abre o jogo e conta como Piqué a atrapalhava na carreira como cantora; veja

Shakira e Piqué ficaram juntos por mais de 10 anos (Foto: Reprodução)







Juntos por mais de 10 anos, Piqué e Shakira tiveram término de relacionamento conturbado em 2022. Nesta semana, a cantora voltou a falar sobre o assunto e afirmou que a relação com o ex-jogador a atrapalhava na carreira de artista. No "The Tonight Show", a colombiana afirmou que o ex-zagueiro a "arrastava para o fundo".

- Lancei músicas aqui e ali, mas foi difícil para mim estruturar um trabalho. Não tinha tempo por causa do 'fator marido'. Agora estou sem marido. Sim, o marido arrastava-me para o fundo. Agora estou livre e posso trabalhar. Agora é a vez dos homens (chorarem). Nós (mulheres) temos de esconder a nossa dor dos nossos filhos, da sociedade - disse Shakira.

Há cerca de dois anos, Shakira e Piqué se separaram, com acusações de uma traição do zagueiro, que semanas após o término engatou romance com a modelo Clara Chia. Juntos, a cantora e o ex-jogador tiveram dois filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de oito. Recentemente, a colombiana lançou o álbum "As mulheres não choram".