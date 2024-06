Senador tenta ‘pegadinha’ com Leila Pereira, que viraliza com resposta: ‘Ah, pera aí, né…’

Copiar Link

Publicada em 05/06/2024 - 18:19 • São Paulo (SP)

Uma cena chamou atenção durante a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, nesta quarta-feira (5), em Brasília. O senador Chico Rodrigues, do PSB, questionou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre o time do coração da dirigente. A mandatária do Alviverde brincou ao responder o questionamento e viralizou. Confira no vídeo acima:

Leila Pereira na CPI das Apostas (Foto: Reprodução)