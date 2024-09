‘Seguindo passos de Cristiano Ronaldo’, astro do Real Madrid lança canal no Youtube

Bellingham em sua comemoração característica (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 14:38 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (12), o astro do Real Madrid Jude Bellingham postou o primeiro episódio da série que está produzindo para o seu canal no Youtube. Com o nome de "Atrás dos Holofotes", a série irá contar os bastidores do primeiro ano de Jude no Real Madrid. A postagem ocorre uma semana após o anúncio do astro inglês, que, assim como Cristiano Ronaldo, passará a produzir conteúdo para a plataforma.

Em seu primeiro episódio, Bellingham conta, em 30 minutos, como foram os últimos momentos no Borussia Dortmund, a procura por uma casa em Madri e os detalhes da apresentação no Real Madrid. Até o momento, o canal conta com cerca de meio milhão de inscritos, enquanto o primeiro episódio já superou as 700 mil visualizações.

A série deve contar com conteúdos inéditos, mostrando os bastidores da última, a melhor da carreira do inglês. Em seu ano de estreia no Real Madrid, o jovem inglês viveu seu período mais artilheiro e com mais participação em gols. Junto de Vini Jr e cia, ele levou a equipe espanhola à conquista da Liga Espanhola e da Liga dos Campeões da UEFA.

Diferentemente de Bellingham, Ronaldo tem compartilhado vídeos mais curtos. Em pouco mais de duas semanas, ele já compartilhou mais de 30 vídeos e já acumula mais de 60 milhões de inscritos. Inclusive, ele superou a marca de 2 milhões em questão de horas. Os vídeos que mais costumam ter mais acessos são os que aparece acompanhado de Georgina Rodriguez, sua esposa.

Intitulado de "UR - Ronaldo", o canal já figura entre os 50 perfis com mais seguidores em todo site ao redor do mundo, superando inclusive a estrela da música pop Taylor Swift. Além disso, nesta sexta (13), CR7 superou a marca de 1 bilhão de seguidores em suas redes sociais.