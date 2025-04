São Paulo x Santos: vidente crava favorito para clássico paulista

São Paulo x Santos acontece neste domingo(20), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu um confronto bastante equilibrado entre as equipes, mas com um leve favoritismo para o time tricolor.

Ao analisar a previsão do confronto, Luiz Filho apontou que a equipe do técnico Luis Zubeldía deve ter bastante intensidade dentro de campo. Ele destacou, que os jogadores tricolores pode ter mais lucidez na hora de criar jogadas claras de gols, tendo bastante rapidez no estilo de jogo.

Do lado do Santos, o vidente previu bastante dificuldade. Ele previu que a equipe alvinegra deve se comportar de forma resistente defensiva na partida, podendo promover dificuldades para o adversário, mas chegará poucas vezes ao ataque.

Com este cenário, Luiz Filho afirmou que a partida será bastante equilibrada. Ele não destacartou uma possibilidade de empate no confronto, mas apontou um pequeno favoritismo para o São Paulo.

São Paulo x Santos

O clássico paulista acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam para a partida pressionadas. O Santos soma apenas uma vitória no torneio, enquanto o São Paulo ainda não sabe o que é vencer.

Com o cenário, os dois times se encontram na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão. O Alvinegro ocupa a 15ª colocação, enquanto o Tricolor a 17ª, na zona de rebaixamento.