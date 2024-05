São Paulo: ex-jogador afirma que Zubeldía é melhor que Abel Ferreira, do Palmeiras

Zubeldía vive bom início de trabalho no São Paulo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo vive bom momento na temporada desde a chegada do técnico Luis Zubeldía. Na última quarta-feira (8), o Tricolor venceu o Cobresal-CHI por 3 a 1, na Libertadores. Ex-jogador do clube, Cicinho afirmou que o argentino já é melhor que o português Abel Ferreira, do Palmeiras.

- Zubeldía já é o próximo Abel Ferreira, ele é um fenômeno. Ele não só é o novo Abel, como é melhor que o Abel Ferreira. O António Oliveira chegou e em um jogo falaram que ele era um fenômeno, eu não posso falar? - comentou o ex-lateral no programa "Arena SBT".

Zubeldía foi anunciado como novo técnico do São Paulo no dia 20 de abril após a demissão de Thiago Carpini. Desde então, o Tricolor não perdeu mais na temporada e soma vitórias contra Barcelona-EQU, Águia de Marabá, Vitória e Cobresal-CHI, além de um empate com o Palmeiras.

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em 2020 e, desde então, se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Sob comando do português, o Alviverde conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e três Paulistões.