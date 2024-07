Saiba os segredos do jogador de futebol mais velho do mundo para se manter em atividade

Kazu Miura, o jogador de futebol mais velho do mundo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 12:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Aos 57 anos, o japonês Kazuyoshi Miura, o Kazu, o jogador de futebol mais velho do mundo, sonha jogar pelo menos até os 60 anos. Para isso, o atacante, do Atlético Suzuki, da quarta divisão do futebol do Japão, adota uma rotina rígida para se manter em atividade. Veja a seguir os segredos de Kazu.

Em seu 17º clube, Kazu começou a carreira no Brasil, em 1986, no Juventus-SP e passou por clubes como Santos e Palmeiras antes de se transferir para o Japão, em 1990. Em 2023, ele foi emprestado para o Oliveirense, de Portugal, retornando este ano para o seu país natal. Segundo matéria do jornal "El Tiempo" publicada pelo "O Globo", Kazu leva uma vida saudável e com bons hábitos de alimentação para se manter resistente.

A longevidade é um valor muito apreciado no Japão. De acordo com o site "Medium", o jogador tem uma rotina impecável de cuidados com o físico graças a uma enorme autodisciplina.

- Quando me mudei para o Brasil aos 15 anos, pensava que as pessoas de 50 e 60 anos eram avós. Mas agora que tenho essa idade, há uma parte de mim que se recusa a aceitar que sou um idoso - disse Kazu, em entrevista para o site oficial dos Jogos Olímpicos.

Outro segredo do jogador, revelado em alguns meios de comunicação internacionais, é o descanso. Ele sempre dorme o suficiente para ter o tempo necessário para recuperar as forças. Assim como outros jogadores profissionais, Kazu faz treinos especializados no clube, mas também pratica atividades adicionais para continuar atuando em alto nível.