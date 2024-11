Saiba como está a votação do STF nos pedidos de liberdade de Robinho

STF vota os pedidos de liberdade da defesa de Robinho (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 18:45 • Santos (SP)

A votação do Superior Tribunal Federal que julga os pedidos de liberdade da defesa do ex-jogador Robinho pode estar próxima do fim. Com o voto da ministra Carmem Lúcia a favor da manutenção da prisão, resta apenas um para se chegar a maioria necessária para manter o ex-atacante na penitenciária de Tremembé, em Santos.

- A impunidade pela prática desses crimes é mais que um descaso, é um incentivo permanente à continuidade desse estado de coisas de desumanidade e cinismo, instalado contra todas as mulheres em todos os cantos do planeta, a despeito das normas jurídicas impositivas de respeito ao direito à vida digna de todas as pessoas humanas - escreveu a ministra.

Até aqui, a votação está em 5 a 1 para a manutenção da prisão de Robinho. Além de Carmem Lúcia, já votaram também Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Gilman Mendes, único a votar pela soltura de Robinho. A votação está aberta aos ministros até 26 de novembro.

Caso Robinho

O crime ocorreu na boate Sio Cafe, em Milão, em 22 de janeiro de 2013. A albanesa Mercedes, vítima do crime de violência sexual, estava comemorando seu aniversário de 23 anos e, além de Robinho, outros cinco brasileiros foram denunciados por participar do estupro. Porém, apenas o ex-jogador e Ricardo Falco foram levados a julgamento.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela Justiça italiana por estupro coletivo. Nove anos depois ele foi condenado em última instância, sem possibilidade de recurso. No entanto, como o Brasil não extradita cidadãos natos para cumprimento de pena, o jogador estava solto até março deste ano, quando o STJ homologou a sentença italiana.

