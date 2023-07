A denúncia contra o ídolo do Manchester United aconteceu em 2020, após uma discussão do ex-jogador com a ex-namorada Kate Gerville. O galês foi detido e colocado em prisão domiciliar. Ao mesmo tempo, ele também foi acusado de agredir a irmã de Kate, Emma Gerville. No meio do desentendimento entre os dois, o galês teria dado uma cabeçada em Kate, que terminou com o lábio sangrando. A ex-namorada teria chamado a sua irmã para dar apoio, porém, quando ela tentou intervir, Giggs a atingiu na mandíbula com o cotovelo, conforme diz o promotor do caso.