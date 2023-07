- Fui, sim, procurado pela equipe jurídica do Neymar. Ele está me processando, pedindo para apagar os vídeos e parar com os conteúdos. Fico muito triste porque o meu sonho sempre foi conhecer o Neymar. Eu não imaginava que ia ser em juízo. Errei, fui moleque. Peço perdão, mas quem me conhece sabe. Hahaha. Sempre quis falar isso - disse o humorista.