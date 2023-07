Na mesma semana em que conseguiu realizar o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo, Luva de Pedreiro já havia viralizado nas redes sociais ao jogar uma partida contra Erling Haaland, do Manchester City, no evento de lançamento do EA SPORTS FC 24 em Amsterdã, na Holanda, no qual foram apresentadas todas as novidades do game que vai suceder o FIFA 23.