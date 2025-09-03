Rúben Neves faz homenagem a Diogo Jota em tatuagem

Melhor amigo de Diogo Jota, o meio-campista Rúben Neves fez mais uma homenagem ao atacante que faleceu em acidente de carro com o irmão André Silva na Espanha, em julho. O jogador do Al-Hilal tatuou uma imagem de um abraço entre os dois na panturrilha esquerda.

Na semana passada, quando convocou Portugal para os jogos contra Armênia e Hungria, o técnico Roberto Martínez anunciou que Rúben Neves ficaria com a camisa 21, antes utilizada por Diogo Jota. Companheiros de seleção e Porto, o volante se despediu do amigo e externou a relação intima de amizade que possuia com ele nas redes sociais.

Rúben Neves tatuou imagem de um abraço em Diogo Jota na panturrilha esquerda (Foto: Divulgação/Portugal)

— Bicho, onde quer que estejas eu sei que vais ler isto, nós nunca fomos destas lamechices e talvez agora me arrependa um pouco, mas tu sabes o que significas para mim tanto como eu sei o que sou para ti. Mais do que uma amizade, somos família, e não o vamos deixar de ser só porque agora decidiste assinar um contrato um bocadinho mais longe de nós ! Quando for á seleção vais continuar ao meu lado na mesa de jantar, no autocarro, no avião .. vais estar sempre lá comigo, como de costume. Vamos continuar a rir, a fazer planos, a partilhar a nossa vida um com o outro. Vou fazer questão que estejas sempre presente e vou garantir que nunca falte nada aos teus enquanto estás aí, longe mas a pensar em nós, à nossa espera. A vida juntou-nos e agora não nos pode separar. Conquistamos coisas muito bonitas juntos, temos ainda muito por conquistar, eu sei que vamos conseguir. A partir de hoje, entrarás em campo comigo, e seguiremos o nosso caminho juntos, no palco onde nos conhecemos. Diogoal, és o meu chupa limão favorito !! Amo-te — escreveu Rúben Neves, pouco depois da morte de Diogo Jota.

Como foi a morte de Diogo Jota, do Liverpool?

Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro no dia 3 de julho na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.

