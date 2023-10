Tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Romário chamou atenção por declarações fortes em uma entrevista ao jornal "O Globo". O ex-atacante xingou argentinos e o Boca Juniors, adversários do Fluminense na final da Libertadores. O ex-jogador também pediu a permanência de Fernando Diniz na Seleção Brasileira e desdenhou de Carlo Ancelotti.