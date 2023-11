O recém-eleito presidente do América comentou sobre a conturbada renovação de contrato com o Vasco em 1986. Na época, o jovem Romário estava despontando no profissional do clube e sendo artilheiro da Taça Guanabara. Com contrato chegando ao fim, o jogador questionou Eurico, que só faria o contrato depois que ele jogasse. O jovem baixinho não duvidou da promessa, mas só jogaria com a renovação.