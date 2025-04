Romário aparece em festa sem namorada de 21 anos

Romário aproveitou uma festa sem a atual namorada, a estudante Alycia Gomes, de 21 anos, na cidade de Balnerário de Camboriú, em Santa Catarina. A presença do ex-jogador em um evento na região aconteceu na noite da última sexta-feira (4).

Uma imagem do tetracampeão mundial circulou nas redes sociais. O registro foi publicado pela própria casa noturna, que usou a imagem do ex-jogador para divulgar o evento. Na postagem, Romário aparece animado e sem a companhia de Alycia.

O casal está junto desde o fim do ano passado. Contudo, a aparição do ex-jogador em uma noitada em Santa Catarina aponta uma possível crise na relação. O último registro de Romário com a jovem, de 21 anos, aconteceu em março, quando eles viajaram juntos para a Grécia.

Romário em festa na cidade de Balneário de Camboriú (Foto: Reprodução)

Namoro de Romário

O romance entre os dois se iniciou durante o período eleitoral do ano passado. O relacionamento começou de forma discreta, e Romário teria conquistado o coração da jovem durante palestras na Baixada Fluminense, região onde Alicya mora.

A jovem adota um perfil discreto nas redes sociais. Atualmente, a conta oficial da jovem é trancada apenas para usuários selecionados. A morena tem mais de 5 mil seguidores e busca preservar a própria intimidade. O namoro com Romário acontece há seis meses.