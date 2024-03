Roger Flores exalta jogador do Cruzeiro após empate com Atlético-MG: ‘É diferente’

Roger Flores elogiou o zagueiro Zé Ivaldo no empate entre Cruzeiro e Atlético-MG (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 22:18 • Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 2 a 2 no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, neste sábado (30), na Arena MRV. Comentarista do jogo no "Sportv", o ex-jogador Roger Flores elogiou a recuperação da Raposa no clássico e aproveitou para exaltar o zagueiro Zé Ivaldo, que entrou no segundo tempo do jogo.

- Primeiro tempo foi bem ruim. Acho que ele respeitou demais o Atlético-MG, talvez até com um certo medo. Não tinha necessidade nenhuma de mudar o time como mudou. Demorou a mexer, o Galo estava passeando com 20 minutos. Mas quando mexeu, mexeu bem. E não só no posicionamento, não só o Villalba pelo Zé Ivaldo - começou.

- Inclusive, o Zé Ivaldo tem que jogar, com dois zagueiros tem que jogar, e com três zagueiros, é faixa de capitão para ele. É diferente, tem recuperação, cobertura, passe, é proativo. O Lacarmón consertou o time no segundo tempo, teve mais coragem, botou o time para frente, adiantou os zagueiros e foi buscar o empate - completou.