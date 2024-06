Roger Flores elogia Vegetti e critica postura de jogador do Flamengo em gol do Vasco

Roger Flores criticou Allan no lance do gol do Vasco (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 16:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco abriu o placar no clássico contra o Flamengo, no Maracanã, em um bonito gol de Vegetti, neste domingo (2). Comentarista da partida na Globo, o ex-jogador Róger Flores elogiou o atacante argentino e também criticou a postura do meia Allan, do Rubro-Negro, no lance.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É um golaço do Vegetti, é muito difícil pegar ela assim, descendo numa vertical. Pra mim, quem vacila no lance é o Allan. Tem que chegar ali tentando desequilibrar o Vegetti, pra tentar tirar o ponto de apoio dele. O argentino teve muito tempo para finalizar e acertou um belíssimo chute - comentou Roger.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O lance ocorreu aos oito minutos de jogo após uma bola mal afastada pela defesa do Flamengo. Nas redes sociais, o goleiro Rossi também foi criticado na jogada. Ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro chegou à virada, com gols de Everton Cebolinha, David Luiz e Pedro.