Torcedores do Flamengo realizam mobilização por Lucas Paquetá: ‘Sonho’

O futuro da carreira de Lucas Paquetá será conhecido nesta sexta-feira (25). De acordo com a imprensa inglesa, a Football Association (FA) dará o veredito da investigação sobre o possível esquema de apostas que o brasileiro está envolvido. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo realizaram uma mobilização para o retorno do meia ao clube.

Paquetá enfrenta um possível banimento vitalício no futebol. Apesar disto, existe a possibilidade do jogador ter punição apenas para o futebol inglês. E é nesta chance que a torcida do Flamengo foca para sonhar com o retorno do craque.

Vale destacar, Paquetá pode ser inocentado e não sofrer nenhuma consequência. Contudo, o futuro do jogador no West Ham ainda é incerto. Veja abaixo a repercussão do caso pelos torcedores rubro-negros:

O veredito

Segundo o portal Claret and Hugh, da Inglaterra, fontes dentro do West Ham confirmaram que a decisão sobre as investigações serão anunciadas nesta sexta pelo tribunal da FA que está encarregado. O caso foi concluído em 4 de junho, mas o anúncio do veredito foi postergado, irritando a diretoria do clube londrino.

O brasileiro é acusado pela federação inglesa por supostamente forçar cartão amarelo entre novembro de 2022 e agosto de 2023, contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. Uma investigação identificou um padrão de apostas suspeito, quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na Ilha de Paquetá. Caso seja condenado, o ex-Flamengo pode ser banido do futebol.

Paquetá em ação no amistoso contra o Grasshopper, durante pré-temporada do futebol europeu de 2025 (Foto: Repdrodução/Lucas Paquetá)

Saiba mais sobre o caso Paquetá e a ilha carioca

Uma ilha na Baía de Guanabara, com cerca de quatro mil residentes fixos, tornou-se um dos lugares mais conhecidos devido ao futebol. Paquetá, lugar onde foi criado o craque, virou centro das atenções em meio ao processo que pode afastar o jogador das atividades por envolvimento em manipulação de apostas esportivas. Saiba mais ⬇️

