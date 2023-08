O Internacional era melhor que o River Plate no momento da polêmica e em um dos lances de pressão dos donos da casa, Alan Patrick tocou para Bustos, que caiu na área após choque com Enzo Díaz. O árbitro, porém, mandou seguir, e o VAR sequer o acionou para análise. A revolta com a decisão ficou escancarada depois do protesto do perfil oficial da equipe colorada nas redes sociais.