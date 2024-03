Robinho multiplicou patrimônio nos últimos 10 anos e colocou bens em nome da mulher e da mãe, diz site

Robinho está preso por estupro em Tremembé, no interior de São Paulo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 13:33 • São Paulo (SP)

Nos últimos dez anos, o patrimônio familiar de Robinho, que está preso por estupro em Tremembé, no interior de São Paulo, cresceu, segundo reportagem do "UOL". Colunista do portal, Diego Garcia teve acesso a documentos que mostram o patrimônio familiar que compreende 20 imóveis e oito veículos em nome do ex-atacante, sua mulher e seus pais.

Porém, dos sete imóveis comprados pelo casal desde 2014 em Santos e região, apenas um está exclusivamente em nome de Robinho, o apartamento onde ele foi preso na noite de quinta-feira (21), no bairro Aparecida, em Santos. O ex-jogador e a mulher, Vivian Guglielmetti, gastaram R$ 6,4 milhões na compra dos apartamentos que valorizaram e, hoje, valem mais de R$ 10 milhões. Seis desses imóveis foram registrados em nome de Vivian, de acordo com a reportagem do "UOL".

Escritura dos imóveis cita um pacto antenupcial, datado de 2009, que prevê a adoção do regime de separação total de bens. O pacto prevê que "não se confunde em hipótese alguma o patrimônio de cada um, sob qualquer pretexto ou presumido direito, não respondendo pelas dívidas um do outro, contraídas antes ou depois do matrimônio".

O casal também adquiriu seis veículos no período, ao custo total de quase R$ 1 milhão, sendo que nenhum está no nome de Robinho: dois estão em nome de Vivian, três em nome da empresa dele e um em nome da mãe do ex-jogador.

Os outros imóveis do casal estão no nome dos pais de Robinho, Marina e Gilvan, ou foram doados por eles para Vivian ou para o ex-jogador. Segundo o colunista do "UOL", essas informações constam em registros e escrituras feitos em cartórios.

Procurada pelo "UOL", a defesa de Robinho disse que desconhece o assunto. Vivian Guglielmetti, mulher do ex-jogador, não respondeu aos contatos, segundo o portal.