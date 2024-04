RMP critica escolhas de Tite e corneta titular do Flamengo: ‘Está mal faz tempo’

Renato Maurício Prado criticou Tite em Palmeiras x Flamengo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 18:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Palmeiras empataram em 0 a 0 pela 3ª rodada do Brasileirão, e o jornalista Renato Maurício Prado criticou o técnico Tite pelas decisões no jogo. O jornalista também cornetou o meia chileno Erick Pulgar no jogo deste domingo (21), no Allianz Parque.

Tática do professor Adenor é recuar a bola pro Rossi e chutão para frente. Seja o que Deus quiser. Pulgar tá mal faz tempo, esse o Tite não poupa. Tite poupou o bom futebol do Flamengo e o resultado foi um 0 a 0 - escreveu Renato Maurício Prado nas redes.

No último sábado (20), o jornalista já havia criticado o treinador pela escolha de poupar De La Cruz e Pedro para o jogo. A dupla entrou no segundo tempo da partida. O Rubro-Negro agora volta as atenções para o jogo contra o Bolívar-BOL, pela Libertadores.